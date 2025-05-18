Актёра Кевина Спейси наградят на Каннском фестивале за достижения в жизни

Издание Variety сообщило, что американский актёр Кевин Спейси получит награду за достижения в жизни. Он вернётся на Каннский фестиваль в воскресенье, спустя почти 10 лет после своего последнего появления там.

По данным портала, Спейси наградят уже во вторник. Он уже получал точно такую же награду в прошлом году в Италии, на Премии Наций. Поездку актёра организовали продюсеры его нового фильма The Awakening («Пробуждение») — триллера об организации, которая контролирует все события в мире.

В середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. В следующем году актёра также оправдали на ту же тему, но уже в британском суде. Несмотря на все обвинения, актёр вернулся к работе в 2022 году в итальянской драме «Человек, который нарисовал Бога».