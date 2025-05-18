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Сборы фильма «Кракен» достигли 900 млн рублей — 1 млрд близко

Сборы фильма «Кракен» достигли 900 млн рублей — 1 млрд близко
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18 мая сборы фильма «Кракен» с Александром Петровым превысили 900 млн рублей. Картине понадобилось чуть больше месяца, чтобы достичь такого результата — лента вышла в кинотеатрах 17 апреля.

Фото: ЕАИС

По сюжету фантастического фильма подводная лодка с секретным оружием исчезает где-то в Гренландском море. На поиски команды отправляют новый экипаж, который сталкивается с Кракеном — гигантским монстром с щупальцами. Существо умеет прятаться на дне моря и обладает интеллектом неизвестной породы.

«Кракена» снял режиссёр Николай Лебедев — он известен по «Легенде №17» и «Экипажу». Помимо Александра Петрова, в картине сыграли Алексей Гуськов («Серебряные коньки», «Турецкий гамбит»), Сергей Гармаш («12», «Беспредел») и Виктор Добронравов («Чемпион мира»).

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