Сборы фильма «Кракен» достигли 900 млн рублей — 1 млрд близко

18 мая сборы фильма «Кракен» с Александром Петровым превысили 900 млн рублей. Картине понадобилось чуть больше месяца, чтобы достичь такого результата — лента вышла в кинотеатрах 17 апреля.

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По сюжету фантастического фильма подводная лодка с секретным оружием исчезает где-то в Гренландском море. На поиски команды отправляют новый экипаж, который сталкивается с Кракеном — гигантским монстром с щупальцами. Существо умеет прятаться на дне моря и обладает интеллектом неизвестной породы.

«Кракена» снял режиссёр Николай Лебедев — он известен по «Легенде №17» и «Экипажу». Помимо Александра Петрова, в картине сыграли Алексей Гуськов («Серебряные коньки», «Турецкий гамбит»), Сергей Гармаш («12», «Беспредел») и Виктор Добронравов («Чемпион мира»).