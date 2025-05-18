Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс получил высокие оценки критиков

Фильм «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс получил высокие оценки критиков
Аудио-версия:
Комментарии

На сайте Rotten Tomatoes фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном («Бэтмен») и Дженнифер Лоуренс («Голодные игры») получил 92% «свежести». Премьера картины режиссёра Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было») состоялась 17 мая на Каннском кинофестивале. Когда фильм выйдет в кинотеатрах, пока неизвестно.

Фильм хвалят за выдающуюся актёрскую игру, особенно у Лоуренс — благодаря её харизме картина даже начинает напоминать комедию. Некоторые говорят, что это лучшая её роль. Критики также отмечают, что лента очень хорошо показывает нестандартные человеческие отношения и проблемы материнства.

Что пишут критики о фильме «Умри, моя любовь»?

То, чего добилась Лоуренс в этом фильме, впечатляет: звезда мирового кино с головой окунулась в извращённое видение режиссёра.
«Умри, моя любовь» — ещё одно доказательство того, что никто не справится с таким фильмом лучше, чем режиссёр Линн Рэмси, ведь она показывает сильнейшую в своей карьере игру Дженнифер Лоуренс.
Это действительно нечто, на что стоит посмотреть: комедийное шоу, которое убедительно передаёт драму и опустошение.

Лента «Умри, моя любовь» основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм расскажет о том, как девушка живёт в сельской местности США, а потом рожает ребёнка и начинает постепенно сходить с ума.

Материалы по теме
Лучшие «Звёздные войны» в истории. Обзор второго сезона «Андора»
Лучшие «Звёздные войны» в истории. Обзор второго сезона «Андора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android