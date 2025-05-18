Death Stranding 2 Хидео Кодзимы вдохновлена фильмом «Чужие»

Издание Edge Magazine взяло интервью у автора Death Stranding 2 Хидео Кодзимы. Он рассказал, что в его новой игре будет гораздо больше экшена, чем в предыдущей части.

Геймдизайнер отметил, что такой подход к созданию игры был вдохновлён фильмом «Чужие» Джеймса Кэмерона. По словам Кодзимы, режиссёр отлично развил идеи оригинала в новое русло, ведь первая часть была хоррором, а вторая — боевиком.

«Чужой» Ридли Скотта был таким пугающим. Там были лицехваты и монстры, вырывающиеся из груди людей, и поначалу никто не понимал, что это за существа. К тому времени, как пошли титры, инопланетянин уже показал своё лицо. Правила вселенной были поняты зрителями, и страха стало гораздо меньше. Когда Джеймс Кэмерон пришёл снимать сиквел, он принял очень умное решение: сделать фильм не об ужасах, а об экшене. Такой подход перевёл историю в новое измерение, которое ещё не было знакомо зрителю.

Death Stranding 2 станет прямым продолжением первой части. Журналисты уже поиграли в продолжение и говорят, что игра стала гораздо интереснее и разнообразнее оригинала. Главный герой теперь сможет побывать не только на руинах Америки, но также в Австралии и Мексике. В новом проекте Кодзимы также будет реалистичная система смены погоды.

Продолжение Death Stranding выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. В игре будет полностью русская локализация, включая озвучку.