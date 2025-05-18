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Эндрю Гарфилд сыграет в новом фильме режиссёра «Ультиматум Борна»

Эндрю Гарфилд сыграет в новом фильме режиссёра «Ультиматум Борна»
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Издание Deadline сообщило, что Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук») сыграет в новой ленте режиссёра Пола Гринграсса — одного из создателей фильмов серии «Джейсон Борн». Актёр сейчас ведёт переговоры со студией и близок к подписанию контракта. Дата выхода фильма пока не разглашается.

Картина получила название Rage («Гнев»). Действие фильма будет происходить в Англии во время крестьянского восстания в 1381 году. Главным героем станет фермер, который будет лидером мятежа.

Отмечается, что изначально главную роль должен был сыграть Мэттью Макконахи («Настоящий детектив»). По какой причине артист покинул проект, неизвестно.

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