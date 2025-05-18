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Злодей Галактус — на кадре новой «Фантастической четвёрки» от Marvel

Злодей Галактус — на кадре новой «Фантастической четвёрки» от Marvel
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Компания Marvel показала новый кадр с главным злодеем фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — Галактусом. Супергеройская картина выйдет в кинотеатрах 25 июля.

Фото: Disney

Лента расскажет о величайшей команде супергероев в лице Фантастической четвёрки, которая будет вынуждена дать отпор пожирателю миров Галактусу, защищая свой дом. В фильме не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в предыдущих картинах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Режиссёром фильма выступил Мэтт Шекман — один из авторов сериала Marvel «Ванда/Вижн». Главные роли сыграли Педро Паскаль («Одни из нас»), Ванесса Кирби («До встречи с тобой»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Эбон Мосс-Бакрак («Дом у Озера»).

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