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«Пункт назначения: Кровные узы» показал рекордный старт в хоррор-франшизе

«Пункт назначения: Кровные узы» показал рекордный старт в хоррор-франшизе
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За первые выходные фильм «Пункт назначения: Кровные узы» заработал в США $ 51 млн в прокате. Шестая часть кровавой франшизы показала лучший старт в серии — до этого рекорд был у «Пункта назначения 4», который собрал $ 27 млн за дебютный уикенд.

В мировом прокате хоррор преодолел отметку в $ 102 млн. Учитывая, что бюджет картины составляет около $ 50 млн, лента может окупиться уже по итогам второй недели проката.

«Кровные узы» продолжают сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.

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