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Сборная РТУ МИРЭА стала чемпионом всероссийской студенческой лиги по киберспорту

Сборная РТУ МИРЭА стала чемпионом всероссийской студенческой лиги по киберспорту
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Команда столичного РТУ МИРЭА в третий раз подряд победила в общем зачёте Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Финал турнира прошёл сегодня, 18 мая, в VK Play Arena в Москве.

Игроки РТУ МИРЭА заняли первое место в соревнованиях по Dota 2 и Starcraft 2, а УУНиТ из Башкортостана — по Counter-Strike 2 и Tekken. Однако уфимская сборная уступила по сумме очков и заняла второе место. Бронза досталась УрФУ из Екатеринбурга.

Фото: ФКС России

По итогам Студлиги Сбера личные награды также получили Иван tensai Девяткин (Dota 2, РТУ МИРЭА), Тимур z1k4 Асхадулин (CS 2, УУНиТ), Марсель LiarisFreese Саяпов (StarCraft II) и Владислав tankerrok Шевченко (Tekken 8, ГУАП).

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