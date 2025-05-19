Фильм «Кракен» с Александром Петровым возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Кракен» с Александром Петровым снова возглавил кинопрокат России за уикенд. Лента была в лидерах 21 и 28 апреля, а потом её сместила военная драма «В списках не значился».

За минувшие выходные картина собрала 53,8 млн рублей, а на втором месте — «В списках не значился» со сборами в 49,8 млн рублей.

Сюжет «Кракена» рассказывает о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с Кракеном — огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы.

Вместе с Петровым в картине сыграли Алексей Гуськов («Серебряные коньки», «Турецкий гамбит»), Сергей Гармаш («12», «Беспредел») и Виктор Добронравов («Чемпион мира»).