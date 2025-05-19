Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Кракен» с Александром Петровым возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Кракен» с Александром Петровым возглавил кинопрокат России за уикенд
Аудио-версия:
Комментарии

По данным Kinobusiness, фильм «Кракен» с Александром Петровым снова возглавил кинопрокат России за уикенд. Лента была в лидерах 21 и 28 апреля, а потом её сместила военная драма «В списках не значился».

За минувшие выходные картина собрала 53,8 млн рублей, а на втором месте — «В списках не значился» со сборами в 49,8 млн рублей.

Сюжет «Кракена» рассказывает о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с Кракеном — огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы.

Вместе с Петровым в картине сыграли Алексей Гуськов («Серебряные коньки», «Турецкий гамбит»), Сергей Гармаш («12», «Беспредел») и Виктор Добронравов («Чемпион мира»).

Материалы по теме
Что посмотреть, если понравился сериал «Бедные смеются, богатые плачут»
Что посмотреть, если понравился сериал «Бедные смеются, богатые плачут»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android