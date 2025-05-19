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«Я буду сниматься до 100 лет»: Том Круз — о своей карьере в кино

«Я буду сниматься до 100 лет»: Том Круз — о своей карьере в кино
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В недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter актёр Том Круз, известный в том числе по франшизе «Миссия невыполнима», рассказал, сколько он ещё планирует сниматься в кино.

По словам Круза, он планирует работать «до 100 лет». Актёр подчеркнул, что до последнего будет сниматься в боевиках, комедиях и драмах.

Я буду сниматься в кино до 100 лет… я никогда не перестану сниматься в боевиках… драмах и комедиях.

Увидеть Тома Круза можно будет в восьмой части «Миссии невыполнима, которая носит подзаголовок „Финальная расплата“. Премьера ленты состоится 23 мая в мировых кинотеатрах, а в июне фильм доберётся до России.

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