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«Очень эмоциональный»: Гильермо дель Торо — о фильме «Франкенштейн»

«Очень эмоциональный»: Гильермо дель Торо — о фильме «Франкенштейн»
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Во время посещения Каннского кинофестиваля известный режиссёр Гильермо дель Торо рассказал о своём фильме, «Франкенштейн». По словам постановщика, лента получилась «невероятно эмоциональной».

Гильермо отметил, что фильм для него очень личный, как и всё творчество в целом.

Это такой же личный фильм, как и другие. Я задаю вопрос о том, как быть отцом, как быть сыном… я не просто снимаю фильм ужасов, никогда этого не делал просто так.

Главные роли исполнили Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Гот, Чарльз Дэнс и другие.

Съёмки картины проходили с января по сентябрь 2024 года. Даты премьеры у ленты всё ещё нет.

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