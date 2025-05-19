Раскрыта длительность мультфильма «Элио» от авторов «Головоломки»

Создатели мультфильма «Элио» раскрыли его длительность. Хронометраж проекта составит 1 час 39 минут. Вероятно, эта продолжительность будет финальной.

Лента расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами.

Мультфильмом занимается известная киностудия Pixar. Премьера анимационной картины в мировом прокате состоится уже 20 июня.