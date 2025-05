Вышел тизер седьмого эпизода второго сезона «Одни из нас» — это финал, но не сериала

HBO опубликовала тизер седьмого и финального эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». В нём показали события, которые произойдут в серии, и коротко к ним подвели.

К примеру, в эпизоде, судя по всему, затронут фрагмент в театре, в котором в бою столкнутся Джесси, Эбби и Элли. По крайней мере, во второй игровой части было именно так.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Как создатели сериала говорили ранее, оставшуюся часть сезона покажут в третьем сезоне, на который шоу уже продлили. Вероятно, именно в конце него покажут развязку The Last of Us Part 2, но сначала сезон придётся подождать.