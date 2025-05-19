Фильм «Смешарики: Сквозь вселенные» выйдет 13 августа 2026 года

Создатели фильма «Смешарики: Сквозь вселенные», который ранее назывался «Смешарики. Космическая экскурсия», объявили его дату выпуска. Лента выйдет в прокат 13 августа 2026 года.

Действие новых «Смешариков» развернётся в двух параллельных мирах – будущем, которое реализовано в игровом формате с реальными актёрами, и в анимационном мире самих Смешариков. По сюжету Крош и Ёжик находят необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают, что это совсем не игра.

Главные роли в ленте сыграют юные актёры, а также Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник и Николай Добрынин. Режиссёром выступит Андрей Мармонтов.