Культовая игра «Сибирь» получит ремастер в 2025 году

Издатель Microids анонсировал ремастер культовой игры «Сибирь» Бенуа Сокаля. Обновлённую версию планируют выпустить до конца 2025 года.

Свежая «Сибирь» получит обновлённую графику, включая модели персонажей и окружение. Все игровые элементы вместе с интерфейсом, навигацией и управлением подтянут для удобства современных геймеров. Первые скриншоты ремастера можно увидеть ниже, а геймплей появится через некоторое время.

Первые скриншоты ремастера

Фото: Microids

Фото: Microids

Фото: Microids

Фото: Microids

Фото: Microids

Ремастер выпустят на PS5, Xbox Series и ПК. Будет даже озвучка на русском языке — возможно, авторы перезаписали её, либо же взяли старую дорожку, но это менее вероятно.