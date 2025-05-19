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Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
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«Кинопоиск» Плюс Студия» и компания «Лунапарк» начали съёмки третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». Вместе с этим появились первые кадры со съёмок с главными героями.

В новом сезоне Андрей Пожарский и его коллеги возвращаются в родной город N. Он теперь начальник полиции, а Ляпин и Мокрый — его подчинённые. Жизнь только встаёт на прочные рельсы, как выясняется, что жена Пожарского Настя на самом деле — секретный андроид, которого подселили к Андрею в рамках научного эксперимента по созданию партии роботов-матерей.

Фото со съёмок

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

К своим ролям вернулись Антон Филипенко, Кузьма Сапрыкин, Фёдор Лавров, Маруся Климова, Никита Тарасов, а также Александр Ильин. Премьера состоится на «Кинопоиске» в 2026 году.

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