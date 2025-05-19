Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Издатель «Цивилизации 7» прокомментировал скандальный релиз игры

Издатель «Цивилизации 7» прокомментировал скандальный релиз игры
Аудио-версия:
Комментарии

11 февраля состоялся релиз Civilization 7 — новой части культовой серии 4Х-стратегий. Проект запустился со скандалом: спустя три месяца у игры всего лишь 48% положительных обзоров в Steam: многие геймеры «уничтожают» игру за отсутствие важных механик из предыдущих частей франшизы, за неудобный интерфейс и баги.

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник впервые прокомментировал скандальный выход «Цивилизации 7». Топ-менеджер признал, что новинка действительно показала неровный старт, однако в конечном итоге игру полюбят точно также, как и предыдущие части серии.

У нас были некоторые проблемы на старте «Цивилизации 7». Каждый раз, когда мы выпускаем новую игру серии, фанаты предыдущей части испытывают беспокойство. Мы же выпускаем обновления, вносим изменения, устраняем проблемы, цикл продаж становится очень долгим, и люди снова влюбляются в игру. Со временем это произойдёт и с седьмой частью.

В студии Firaxis тем временем продолжают улучшать «Цивилизацию 7». Недавно для игры вышел большой патч 1.2 с возвращением многих функций прошлых частей серии, сейчас авторы трудятся над следующими обновлениями.

Материалы по теме
«Дум» опять придумали заново. Обзор DOOM: The Dark Ages
«Дум» опять придумали заново. Обзор DOOM: The Dark Ages
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android