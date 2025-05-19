Издатель «Цивилизации 7» прокомментировал скандальный релиз игры

11 февраля состоялся релиз Civilization 7 — новой части культовой серии 4Х-стратегий. Проект запустился со скандалом: спустя три месяца у игры всего лишь 48% положительных обзоров в Steam: многие геймеры «уничтожают» игру за отсутствие важных механик из предыдущих частей франшизы, за неудобный интерфейс и баги.

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник впервые прокомментировал скандальный выход «Цивилизации 7». Топ-менеджер признал, что новинка действительно показала неровный старт, однако в конечном итоге игру полюбят точно также, как и предыдущие части серии.

У нас были некоторые проблемы на старте «Цивилизации 7». Каждый раз, когда мы выпускаем новую игру серии, фанаты предыдущей части испытывают беспокойство. Мы же выпускаем обновления, вносим изменения, устраняем проблемы, цикл продаж становится очень долгим, и люди снова влюбляются в игру. Со временем это произойдёт и с седьмой частью.

В студии Firaxis тем временем продолжают улучшать «Цивилизацию 7». Недавно для игры вышел большой патч 1.2 с возвращением многих функций прошлых частей серии, сейчас авторы трудятся над следующими обновлениями.