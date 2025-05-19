Авторы «Ведьмака 3» выпустили эпичный трейлер в честь 10-летия игры

Студия CD Projekt RED выпустила эпичный трейлер «Ведьмака 3» с главными моментами игры. Ролик создан в первую очередь для фанатов оригинальной игры, которая поступила в продажу ровно 10 лет назад — 19 мая 2015 года.

Видео доступно на YouTube-канале The Witcher. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

10 лет следованию пути. 10 лет сражений с Дикой охотой. 10 лет игры в Гвинт в тавернах. 10 лет убийств монстров. В этом месяце исполняется 10 лет с момента выхода «Ведьмака 3». Давайте праздновать вместе!

Помимо трейлера, студия CD Projekt RED также проведёт стрим в честь юбилея «Дикой Охоты». Он стартует в 18:00 мск и пройдёт на Twitch и в YouTube. Возможно, фанатов серии ждут новые детали «Ведьмака 4» или другие новости о франшизе.