«Один из лучших эпизодов»: зрители хвалят 6-ю серию второго сезона сериала «Одни из нас»

Утром 19 мая состоялась премьера шестого эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Предпоследняя серия называется «Цена» и посвящена отношениям Джоэла и Элли после приезда в Джексон вплоть до актуальных событий в шоу.

На агрегаторе IMDb уже сформировался рейтинг эпизода — он составляет 8,8 баллов из 10. Это один из самых высоких показателей в шоу, лучше оценили только вторую серию с масштабными баталиями в Джексоне. В своих обзорах зрители хвалят актёрскую игру Педро Паскаля и Беллы Рамзи, режиссуру создателя вселенной Нила Дракманна и раскрытие сюжетных линий, о которых в игре The Last of Us Part 2 упоминали лишь вскользь.

Рейтинг шестой серии второго сезона «Одних из нас» от зрителей Фото: IMDb

Что пишут зрители о шестом эпизоде второго сезона сериала «Одни из нас»

Как фанату The Last of Us 2 мне очень понравились флешбэки с Джоэлом и Элли. Некоторые сняты прямо как в игре, а другие немного изменены. И оба варианта сделаны отлично. Мастер-класс в актёрском ремесле и сценарии.

Это один из самых интересных эпизодов в сериале, который раскрывает ключевые детали сюжета.

Этот эпизод действительно похож на The Last of Us. Тон, ритм, атмосфера, диалоги — такой и была игра. В HBO должны позволить Нилу Дракманну режиссировать остальные эпизоды, потому что именно такого качества должны быть все серии. Это то, что сделало The Last of Us Part 2 отличной игрой.

Потрясающий эпизод и один из лучших во всём сериале! В будущем я наверняка пересмотрю его отдельно. По-настоящему замечательная серия.

Финал второго сезона шоу «Одни из нас» состоится уже 26 мая. В HBO тем временем уже работают над третьим сезоном.