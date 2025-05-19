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Ремейк «Лило и Стича» обошёлся Disney куда дешевле «Белоснежки» и «Русалочки» — СМИ

Ремейк «Лило и Стича» обошёлся Disney куда дешевле «Белоснежки» и «Русалочки» — СМИ
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Издание Deadline опубликовало ранние прогнозы по сборам фильма «Лило и Стич» — ремейка одноимённого мультфильма 2002 года. По данным аналитиков, только в США лента заработает $ 120 млн за дебютные расширенные выходные.

Но что ещё более впечатляюще — Disney потратила на ремейк скромные $ 100 млн. Это не финальные данные, однако их приводят сразу несколько источников. Если информация подтвердится, то «Лило и Стич» станет самым бюджетным ремейком компании. Для сравнения: на «Белоснежку» и «Русалочку» потратили по $ 240 млн, обе ленты показали не самые впечатляющие результаты в прокате.

Премьера фильма «Лило и Стич» состоится 22 мая в мировых кинотеатрах. Лента расскажет о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй.

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