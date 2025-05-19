«Балерине» предрекают второй лучший старт среди фильмов по «Джону Уику»

Издание Deadline поделилось ранними прогнозами по стартовым сборам «Балерины» — боевика с Аной де Армас в главной роли. Экшену предрекают запуск в размере $ 35-40 млн за дебютные выходные только в США.

Таким образом, «Балерина» может показать второй лучший старт в истории «Джона Уика». Сейчас лучший результат безоговорочно принадлежит четвёртой части, которая заработала за первые выходные около $ 74 млн. Замкнёт тройку «Джон Уик 2», который стартовал с $ 30 млн.

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе франшизы. Премьера ленты в России состоится 5 июня.