Вышел пятый эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

19 мая состоялась премьера пятого эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу вернулось после небольшого перерыва на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Новый эпизод продолжает историю жителей дома олигарха Сергея Воронцова и конкретно Кати, горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата. События ленты продолжат историю главных героев — от новой девушки Аркадия до мамы Артёма.

Вместе с появлением пятой серии шоу постепенно приближается к своей середине. Всего во второй сезон шоу войдёт 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00. До финала истории ещё далеко, продолжение завершится 5 июня.