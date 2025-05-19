В РФ могут запретить «Гарри Поттера» и «Игру престолов» из-за пропаганды чайлдфри — СМИ

С 1 сентября 2025 года Роскомнадзор начнёт блокировать контент, пропагандирующий сознательный отказ от рождения детей — подробности сообщает «Парламентская газета».

В реестр запрещённой информации попадут сведения, которые побуждают отказываться от деторождения или оправдывают систему чайлдфри, а также демонстрируют отрицательный образ беременности и материнства. Министерство культуры не будет выдавать прокатные удостоверения подобным фильмам.

Издание также обратило внимание, что под запрет могут попасть многие известные проекты. Например, Бриенна Тарт из «Игры престолов» мечтала стать рыцарем, ради чего отказалась от детей. В сериале «Секс в большом городе» Саманта «демонстрирует наклонности к чайлдфри» и испытывала сложности, когда ей пришлось сидеть с ребёнком. Пропаганду можно найти даже в «Гарри Поттере», где у профессора Макгонагалл не было детей.