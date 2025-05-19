Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это говорит о развитии региона»: аналитик Team Spirit оценил дебют molodoy за FURIA

«Это говорит о развитии региона»: аналитик Team Spirit оценил дебют Молодого в FURIA
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитик Team Spirit Анатолий clife Аверьков высоко оценил выступление снайпера Данила molodoy Голубенко на PGL Astana 2025 — для снайпера это первый турнир в составе бразильской FURIA.

Данил отлично заявил себя на своём первом крупном турнире. Приятно видеть, что на сцене появляются молодые и агрессивные снайперы, несмотря на мету в текущей версии игры. Вдвойне приятно, что выходцы из СНГ-региона всё больше востребованы на международной сцене и находят себя в интернациональных коллективах. Это говорит о развитии игроков и правильной экосистеме нашего региона.

Аверьков также отметил, что «Амкал», возможно, продешевил при трансфере Молодого в команду из Бразилии.

Данил molodoy Голубенко вместе с FURIA занял 3–4-е место на PGL Astana 2025, в полуфинале уступив Aurora Gaming.

Материалы по теме
Российская Team Spirit — чемпион PGL Astana 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android