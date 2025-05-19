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«Это говорит о развитии региона»: аналитик Team Spirit оценил дебют Молодого в FURIA

Аналитик Team Spirit Анатолий clife Аверьков высоко оценил выступление снайпера Данила molodoy Голубенко на PGL Astana 2025 — для снайпера это первый турнир в составе бразильской FURIA.

Данил отлично заявил себя на своём первом крупном турнире. Приятно видеть, что на сцене появляются молодые и агрессивные снайперы, несмотря на мету в текущей версии игры. Вдвойне приятно, что выходцы из СНГ-региона всё больше востребованы на международной сцене и находят себя в интернациональных коллективах. Это говорит о развитии игроков и правильной экосистеме нашего региона.

Аверьков также отметил, что «Амкал», возможно, продешевил при трансфере Молодого в команду из Бразилии.

Данил molodoy Голубенко вместе с FURIA занял 3–4-е место на PGL Astana 2025, в полуфинале уступив Aurora Gaming.