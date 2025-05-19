Роскомнадзор не будет запрещать «Игру престолов» и «Гарри Поттера» в России

В пресс-службе Роскомнадзора опровергли слухи о возможной блокировке ряда популярных фильмов и сериалов из-за пропаганды чайлдфри — об этом сообщает ТАСС.

Ведомство не нашло признаков нарушения законы в «Карточном домике», «Сексе в большом городе», «Гарри Поттере» и «Игре престолов».

Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку.

Ранее признаки пропаганды чайлдфри в этих фильмах и сериалах обнаружила «Парламентская газета» — издание посчитало, что проекты могут заблокировать на территории РФ.