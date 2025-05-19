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Начало второго сезона аниме «Дандадан» покажут в российских кинотеатрах уже в июне

Начало второго сезона аниме «Дандадан» покажут в российских кинотеатрах уже в июне
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Первые три серии второго сезона аниме «Дандадан» можно будет увидеть в российских кинотеатрах. Премьера ленты с подзаголовком «Дандадан: Злой глаз» состоится 19 июня.

Дистрибьютером выступит «Пионер» — представители кинокомпании рассчитывают на широкий прокат и обещают поделиться подробностями в ближайшее время.

Премьера первых эпизодов продолжения «Дандадана» в онлайне состоится позже — лишь 4 июля. В России сериал можно будет посмотреть в популярных сервисах, включая «Амедиатеку» и «Кинопоиск».

Первый сезон аниме-адаптации вышел осенью 2024 года. На Rotten Tomatoes он имеет 100% свежести от критиков и 94% от зрителей. Сюжет рассказывает о парочке подростков, которые встречаются с инопланетянами и призраками.

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