Начало второго сезона аниме «Дандадан» покажут в российских кинотеатрах уже в июне

Первые три серии второго сезона аниме «Дандадан» можно будет увидеть в российских кинотеатрах. Премьера ленты с подзаголовком «Дандадан: Злой глаз» состоится 19 июня.

Дистрибьютером выступит «Пионер» — представители кинокомпании рассчитывают на широкий прокат и обещают поделиться подробностями в ближайшее время.

Премьера первых эпизодов продолжения «Дандадана» в онлайне состоится позже — лишь 4 июля. В России сериал можно будет посмотреть в популярных сервисах, включая «Амедиатеку» и «Кинопоиск».

Первый сезон аниме-адаптации вышел осенью 2024 года. На Rotten Tomatoes он имеет 100% свежести от критиков и 94% от зрителей. Сюжет рассказывает о парочке подростков, которые встречаются с инопланетянами и призраками.