Apple оштрафовали на 2,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей

Таганский районный суд Москвы наложил на Apple штраф в размере 2,5 млн рублей — компанию признали виновной в пропаганде ЛГБТ . Об этом сообщает ТАСС.

Для производителя iPhone и iPad это первый подобный штраф в России. Что именно стало причиной для наказания, не сообщается. Подробности дела тоже неизвестны.

Ранее Apple неоднократно штрафовали за нарушение антимонопольного законодательства РФ. При этом американская компания оплачивает штрафы, чтобы сохранить своё присутствие в стране — к примеру, в январе прошлого года она заплатила 1 177 988 700 рублей. Деньги поступили в бюджет Российской Федерации.