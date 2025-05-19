Netflix начнёт показывать «Улицу Сезам» — детское шоу спасли от закрытия

Новые эпизоды детского шоу «Улица Сезам» начнут выходить в онлайн-кинотеатре Netflix. Стриминговый сервис поддержит передачу, которая была на грани закрытия из-за проблем с новым контрактом Warner Bros.

Теперь все выпуски (в том числе и старые серии) легендарного шоу можно будет увидеть на Netflix. При этом американской аудитории оставят возможность просмотра на бесплатном канале PBS.

«Улица Сезам» — детская образовательная программа, которая выходит с 1969 года. Последние девять лет её показывали в платных сервисах HBO. В России шоу можно было увидеть в 1996–2007 годах на нескольких телеканалах — русская версия содержала как оригинальные сцены, так и созданные специально для нашей страны.