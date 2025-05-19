NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 5060 на 8 ГБ — цена $ 300

Компания NVIDIA представила новую бюджетную видеокарту GeForce RTX 5060. Рекомендованная цена графического ускорителя составит $ 300 (24,1 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ).

RTX 5060 будет доступна в двух вариантах: для компьютеров и для ноутбуков. По сравнению с RTX 4060, новая видеокарта получила на 25% больше CUDA-ядер и поддержку стандарта GDDR7 — это позволит повысить пропускную способность на 65%.

В то же время объём видеопамяти останется прежним и составит 8 ГБ. NVIDIA уверяет, что RTX 5060 способна обеспечить картинку более 100 кадров в секунду в таких играх, как DOOM: The Dark Ages, Hogwarts Legacy и Black Myth: Wukong на максимальных настройках с 1080p. При этом независимых обзоров пока не было.