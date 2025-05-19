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Вышел новый трейлер второго сезона аниме «Дандадан» — премьера 4 июля

Вышел новый трейлер второго сезона аниме «Дандадан» — премьера 4 июля
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Создатели аниме-адаптации манги «Дандадан» представили свежий трейлер с кадрами из второго сезона сериала.

Уже этим летом зрителей ждут новые приключения двух подростков, которые пытаются одновременно совладать с инопланетянами и призраками.

Видео доступно на YouTube-канале MDSanimation. Права на видео принадлежат Science SARU.

Премьера продолжения «Дандадана» намечена на 4 июля, аниме можно будет посмотреть на Netflix или в российском сервисе «Амедиатека».

До этого три первых эпизода покажут в киноформате — в том числе и в России. Премьера ленты «Дандадан: Злой глаз» в отечественных кинотеатрах состоится 19 июня.

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