Вышел новый трейлер второго сезона аниме «Дандадан» — премьера 4 июля

Создатели аниме-адаптации манги «Дандадан» представили свежий трейлер с кадрами из второго сезона сериала.

Уже этим летом зрителей ждут новые приключения двух подростков, которые пытаются одновременно совладать с инопланетянами и призраками.

Видео доступно на YouTube-канале MDSanimation. Права на видео принадлежат Science SARU.

Премьера продолжения «Дандадана» намечена на 4 июля, аниме можно будет посмотреть на Netflix или в российском сервисе «Амедиатека».

До этого три первых эпизода покажут в киноформате — в том числе и в России. Премьера ленты «Дандадан: Злой глаз» в отечественных кинотеатрах состоится 19 июня.