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Сравнение ремастера трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными — фото и видео

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появился ролик с детальным сравнением оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. с обновлёнными версиями.

Блогер отметил, что в переиздании разработчикам из GSC Game World удалось улучшить освещение, качество текстур, тени, отражения и другие особенности графики.

Освещение

Оригинал Ремастер

Размытие

Оригинал Ремастер

Дальность прорисовки

Оригинал Ремастер

FOG

Оригинал Ремастер

Полное видео

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/GSC Game World.

Ремастер трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone выйдет 20 мая. Сборник будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В переиздание войдут три игры: «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».