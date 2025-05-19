Сравнение ремастера трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными — фото и видео

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появился ролик с детальным сравнением оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. с обновлёнными версиями.
Блогер отметил, что в переиздании разработчикам из GSC Game World удалось улучшить освещение, качество текстур, тени, отражения и другие особенности графики.
Освещение
Размытие
Дальность прорисовки
FOG
Полное видео
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/GSC Game World.
Ремастер трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone выйдет 20 мая. Сборник будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В переиздание войдут три игры: «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».