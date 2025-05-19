Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сравнение ремастера трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными — фото и видео

Сравнение ремастера трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными — фото и видео
Аудио-версия:
Комментарии

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits появился ролик с детальным сравнением оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. с обновлёнными версиями.

Блогер отметил, что в переиздании разработчикам из GSC Game World удалось улучшить освещение, качество текстур, тени, отражения и другие особенности графики.

Освещение

Оригинал
Оригинал
Ремастер
Ремастер

Размытие

Оригинал
Оригинал
Ремастер
Ремастер

Дальность прорисовки

Оригинал
Оригинал
Ремастер
Ремастер

FOG

Оригинал
Оригинал
Ремастер
Ремастер

Полное видео

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/GSC Game World.

Ремастер трилогии S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone выйдет 20 мая. Сборник будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В переиздание войдут три игры: «Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».

Материалы по теме
Видео
Ремастер трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдет 20 мая — все детали
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android