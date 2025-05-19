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В России снимут современный ремейк сериала «Бандитский Петербург»

В России снимут современный ремейк сериала «Бандитский Петербург»
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Телеканал «РЕН ТВ» планирует выпустить ремейк культового российского сериала «Бандитский Петербург». Об этом сообщила кинокритик и журналист Сусанна Альперина.

По её информации, РЕН ТВ уже выкупил права на экранизацию книг Андрея Константинова, по которым был снял оригинальный сериал. Теперь же нас ждёт современный ремейк — хотя телеканал эту информацию пока не подтверждал.

Оригинальный «Бандитский Петербург» выходил на российском ТВ с 2000 по 2007 год, всего было выпущено 10 сезонов детективного проекта. В последние годы появлялись слухи о возвращении сериала, однако до реализации проекта дело пока не дошло.

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