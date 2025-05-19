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Huawei представила первый в мире ноутбук со складным экраном за 267 тыс. рублей

Компания Huawei анонсировала ноутбук MateBook Fold Ultimate Design — первый в мире складной ноутбук с большим экраном.

Диагональ устройства в разложенном виде составляет 18 дюймов, с разрешением 3,3К (4:3). В сложенном виде ноутбук превращается в 12-дюймовый планшет. Благодаря углеродной подложке MateBook Fold получился очень тонким — всего 7,3 мм.

Видео доступно в группе Hi-Tech.Mail во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Huawei.

Ноутбук работает на собственной ОС Huawei (HarmonyOS), оснащён чипсетом Kirin X90 и 32 ГБ оперативной памяти. Он поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, а также имеет два порта USB-С. Цена устройства составит 23 999 юаней (266,8 тыс. рублей). Аналитики отмечают, что аналогичные ноутбуки сейчас готовят Samsung и Lenovo.