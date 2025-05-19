Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

урок сериал 2025 где смотреть онлайн

Где смотреть сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Полиной Денисовой
Комментарии

Новый сериал с Юрой Борисовым и Полиной Денисовой набирает обороты: премьера «Урока» состоялась ещё несколько недель назад, а за это время успело выйти несколько эпизодов, но на фоне сюжетных поворотов и разгорающихся страстей новые зрители пытаются найти, где можно посмотреть новинку.

Сериал выходит только в онлайн-кинотеатре Okko — на других площадках его не показывают.

Сейчас у сериала «Урок» вышло четыре эпизода — ровно половина первого сезона, который насчитывает восемь серий. По сюжету некогда успешный рэпер Антон оказывается в тяжёлом положении, но брат предлагает ему стать учителем в родной школе героя.

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Урок» с Юрой Борисовым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android