Где смотреть сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Полиной Денисовой

Новый сериал с Юрой Борисовым и Полиной Денисовой набирает обороты: премьера «Урока» состоялась ещё несколько недель назад, а за это время успело выйти несколько эпизодов, но на фоне сюжетных поворотов и разгорающихся страстей новые зрители пытаются найти, где можно посмотреть новинку.

Сериал выходит только в онлайн-кинотеатре Okko — на других площадках его не показывают.

Сейчас у сериала «Урок» вышло четыре эпизода — ровно половина первого сезона, который насчитывает восемь серий. По сюжету некогда успешный рэпер Антон оказывается в тяжёлом положении, но брат предлагает ему стать учителем в родной школе героя.