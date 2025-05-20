Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актриса Дакота Джонсон считает, что крупные голливудские студии боятся рисковать в кино

Актриса Дакота Джонсон считает, что крупные голливудские студии боятся рисковать в кино
Комментарии

Недавно Дакота Джонсон, известная по «50 оттенков серого» и «В активном поиске», высказалась на тему того, что в современном кино очень мало экспериминтируют.

По словам актрисы, ей бы самой хотелось, чтобы крупные голливудские компании шли на риски, выпуская интересные картины, которые смогут вызывать эмоции, ведь главное, чтобы ленты были «человечными».

Некоторые профессионалы, управляющие студиями, не испытывают желания делать что-то необычное, рискованное, страшное, опасное, настоящее — человечное. Как актриса, я жажду этого. Как зритель, я тоже жажду этого.

Увидеть Дакота в следующий раз в кино можно будет в фильме «Материалистка», в котором она сыграла с Педро Паскалем и Крисом Эвансом.

Материалы по теме
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android