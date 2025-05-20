Появился первый кадр фильма ужасов «Свисток» с Дафни Кин в главной роли

Появился первый кадр ленты Whistle («Свисток»), на котом можно увидеть актрису Дафни Кин, известную по «Логану» и «Росомахе и Дэдпулу». На кадре актриса держит некий свисток и готовиться его использовать.

В фильме рассказывается о том, как группа старшеклассников натыкается на проклятый предмет — древний ацтекский свисток смерти. Вскоре они обнаруживают, что если подуть в свисток и услышать его ужасающий звук, то их будущие смерти придут за ними. По мере того как число жертв растёт, друзья пытаются выяснить происхождение смертоносного артефакта в отчаянной попытке остановить ужасающую цепочку событий, которую они запустили.

Первый кадр картины «Свисток»

Фото: Black Bear

Режиссёром ленты выступит Корин Харди. Фильм выйдет в широкий прокат в кинотеатрах в ещё не объявленную дату.