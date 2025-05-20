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Том Круз рассказал о желании сняться в фильме вместе с Майклом Б. Джорданом

Том Круз рассказал о желании сняться в фильме вместе с Майклом Б. Джорданом
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Во время недавнего интервью Том Круз высказался о желании поработать вместе с Майклом Б. Джорданом, актёром, известным по «Криду», «Грешникам» и другим лентам.

По словам Круза, он большой фанат Б. Джордана и его работ в кино, поэтому когда-нибудь у звёздного дуэта точно выйдет совместный фильм.

Я большой поклонник Майкла Б. Джордана, фильм «Грешники» потрясающий. Мы собираемся сняться в кино вместе, поработать вместе.

Само собой, деталями будущей ленты, в которой планируют сняться Майкл и Том, не раскрываются. Возможно, они уже договорились о совместных съёмках, а может быть, разговоров пока что не было.

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