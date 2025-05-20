Ева Лонгория снимет комедию для Netflix с Ким Кардашьян в главной роли

По данным издания Deadline, Ева Лонгория («Обжигающе горячий») снимет комедийный фильм The Fifth Wheel для Netflix. Главную роль в ленте исполнит Ким Кардашьян.

Хотя подробности сюжета держатся в секрете, инсайдеры сообщают, что Кардашьян сыграет то самое «пятое колесо» в коллективе.

Сценарий напишут Пола Пелл и Джанин Брито. Даты старта производства картины и её даты выхода пока что нет. Проект был приоритетным с тех пор, как Netflix получил права на него в День благодарения в 2023 году по результатам конкурентного аукциона.

Других подробностей фильма нет, но их наверняка раскроют в ближайшее время.