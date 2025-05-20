Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россияне назвали свои самые любимые кнопочные телефоны

Россияне назвали свои самые любимые кнопочные телефоны
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Unisimka провела опрос россиян и выяснила, что половина респондентов считает кнопочные телефоны устаревшими и недостаточно функциональными. Однако более трети (34%) респондентов скучают по старым моделям.

Более половины россиян (56%) в возрасте старше 45 лет считают кнопочные телефоны менее функциональными, чем современные гаджеты. При этом 37% россиян отметили их удобство и надёжность по сравнению с современными гаджетами. Старые модели особенно любят за длительное время автономной работы и отсутствие социальных сетей. Ещё один важный фактор — ностальгические чувства.

Самыми популярными кнопочными телефонами у россиян по результатам опроса оказались Nokia 3210 (18%), Motorola RAZR (14%), Nokia 8800 (10,4%) и модели Sony Ericsson со встроенным аудиоплеером (10%).

Материалы по теме
Российская Team Spirit — чемпион PGL Astana! Как прошёл финал турнира в Казахстане — LIVE
Live
Российская Team Spirit — чемпион PGL Astana! Как прошёл финал турнира в Казахстане — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android