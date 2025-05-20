Россияне назвали свои самые любимые кнопочные телефоны

Компания Unisimka провела опрос россиян и выяснила, что половина респондентов считает кнопочные телефоны устаревшими и недостаточно функциональными. Однако более трети (34%) респондентов скучают по старым моделям.

Более половины россиян (56%) в возрасте старше 45 лет считают кнопочные телефоны менее функциональными, чем современные гаджеты. При этом 37% россиян отметили их удобство и надёжность по сравнению с современными гаджетами. Старые модели особенно любят за длительное время автономной работы и отсутствие социальных сетей. Ещё один важный фактор — ностальгические чувства.

Самыми популярными кнопочными телефонами у россиян по результатам опроса оказались Nokia 3210 (18%), Motorola RAZR (14%), Nokia 8800 (10,4%) и модели Sony Ericsson со встроенным аудиоплеером (10%).