Известный комик и ведущий Конан О’Брайен озвучил персонажа в «Истории игрушек 5»

Известный американский комик и телеведущий Конан О’Брайен озвучил одного из персонажей в мультфильме «История игрушек 5». Какая именно роль досталась Конану, не сообщается.

В новой части Вуди и его друзья столкнутся с неисправной электроникой, включая 50 сломанных Баззов Лайтеров. Режиссёром мультфильма «История игрушек 5» выступит Эндрю Стэнтон — постановщик «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». Впоследствии данные анимационные картины были награждены «Оскаром» в категории «Лучшая полнометражная анимация».

Премьера мультфильма «История игрушек 5» состоится летом 2026 года. Точная дата пока не раскрывается.