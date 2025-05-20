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Известный комик и ведущий Конан О’Брайен озвучил персонажа в «Истории игрушек 5»

Известный комик и ведущий Конан О’Брайен озвучил персонажа в «Истории игрушек 5»
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Известный американский комик и телеведущий Конан О’Брайен озвучил одного из персонажей в мультфильме «История игрушек 5». Какая именно роль досталась Конану, не сообщается.

В новой части Вуди и его друзья столкнутся с неисправной электроникой, включая 50 сломанных Баззов Лайтеров. Режиссёром мультфильма «История игрушек 5» выступит Эндрю Стэнтон — постановщик «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». Впоследствии данные анимационные картины были награждены «Оскаром» в категории «Лучшая полнометражная анимация».

Премьера мультфильма «История игрушек 5» состоится летом 2026 года. Точная дата пока не раскрывается.

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