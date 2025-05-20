Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Dallas 2025. Групповой этап. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Марк Руффало сыграет вместе с Натали Портман в романтической комедии Good Sex

Марк Руффало сыграет вместе с Натали Портман в романтической комедии Good Sex
Комментарии

По данным издания Deadline, актёр Марк Руффало и Такер Пиллсбери присоединился к Натали Портман в романтической комедии Good Sex.

Согласно синопсису, семейный психотерапевт Элли после неудачных отношений снова отправляется на свидания. В её жизни появляются сразу двое мужчин: 20-летний хипстер из Бруклина и 50-летний успешный мужчина с Манхэттена.

Режиссёром и сценаристом будущей картины выступит Лина Данэм, обладательница «Золотого глобуса». Ранее она работала над сериалами «Девочки» и «Индустрия», а также фильмом «Кэтрин по прозвищу Птичка». Полный актёрский состав фильма ещё неизвестен.

Сроки и дата премьеры ленты пока не раскрываются.

Материалы по теме
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android