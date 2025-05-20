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Сериал Добро пожаловать в Дерри — трейлер, сюжет, когда выйдет

Вышел трейлер сериала «Добро пожаловать в Дерри», приквела хоррора «Оно»
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Компания HBO представила дебютный трейлер сериала «Добро пожаловать в Дерри». Предыстория культового хоррора «Оно» стартует осенью, точная дата станет известна позже.

Видео доступно на YouTube-канале MovieZine. Права на видео принадлежат HBO.

События сериала разворачиваются в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Шоу рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного клоуна Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят»), Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули») и Билл Скарсгард («Оно»). Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель обеих картин.

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