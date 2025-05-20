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Стартовали съёмки психологического детектива «Игра в прятки» с Артёмом Быстровым

Стартовали съёмки психологического детектива «Игра в прятки» с Артёмом Быстровым
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Кинокомпания «Берг Саунд» объявила о старте съёмок сериала «Игра в прятки». Многосерийный психологический триллер снимают в Москве, а его премьера состоится уже в ноябре 2025 года.

Сюжет проекта расскажет о столичном следователе, который расследует цепочку жестоких убийств. Каждое преступление связано с тем, чего больше всего боялась жертва. Внезапно под подозрением оказывается самый близкий для главного героя человек. Авторы вдохновляются современными триллерами, включая «Семь» Дэвида Финчера и «Остров проклятых» Мартина Скорсезе.

Главные роли в сериале сыграют Артём Быстров («Дурак»), Аня Чиповская («Хоккейные папы») и Полина Максимова («Чебурашка»). Режиссёром выступит Кирилл Плетнёв («Оффлайн»).

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