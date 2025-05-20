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Для Helldivers 2 вышел апдейт «Сердце демократии» с защитой Земли от инопланетян

Для Helldivers 2 вышел апдейт «Сердце демократии» с защитой Земли от инопланетян
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Разработчики экшена Helldivers 2 представили апдейт «Сердце демократии» — крупнейшее обновление со времён релиза игры. Патч уже доступен всем владельцам шутера на ПК и PS5.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Апдейт «Сердце демократии» посвящён нападению Иллюминатов на Землю. Если раньше люди сражались за другие планеты, то теперь им предстоит отбить свой дом — среди небоскрёбов и обычных жилых построек.

Вместе с выходом апдейта игроков в Helldivers 2 также ждёт новый боевой пропуск, полноценная кастомизация оружия вместе со скинами, а все предыдущие боевые наборы доступны в любой момент. Сколько именно продлится ивент, неизвестно.

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