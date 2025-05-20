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Сериал «Одни из нас» продлится четыре сезона — создатель шоу

Сериал «Одни из нас» продлится четыре сезона — создатель шоу
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Создатель сериала «Одни из нас» Крейг Мэйзин вновь затронул тему длительности проекта. Ранее автор сообщал, что на экранизацию видеоигры The Last of Us Part 2 может потребоваться больше трёх сезонов, и теперь он говорит об этом с уверенностью.

Конечно, у нас нет ни одного шанса завершить историю в третьем сезоне. Надеемся, что нам позволят вернуться и закончить сюжет в четвёртом. Это наиболее вероятный результат.

Мэйзин также поделился деталями третьего сезона. Сейчас он готовит сценарий продолжения, в котором может быть больше семи эпизодов — возможно, зрителей ждут истории и других персонажей, как было в первом сезоне.

Тем временем второй сезон «Одних из нас» подходит к концу. Финальный седьмой эпизод выйдет 26 мая, после чего проект уйдёт на паузу в несколько лет.

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