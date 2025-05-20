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Спортивная драма «Арлан: Решающий раунд» с Никитой Кологривым выйдет в июне

Спортивная драма «Арлан: Решающий раунд» с Никитой Кологривым выйдет в июне
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Фильм про молодого боксёра Арлана получил точную дату выхода — премьера казахстанской спортивной драмы в России состоится 26 июня: тогда в кинотеатрах страны можно будет посмотреть в кино.

Главную роль в «Арлане: Решающий раунд» сыграл действующий спортсмен ММА Еркебулан Токтар. При этом его соперником на киношном ринге оказался Никита Кологривый

По сюжету Арлан попадает в тяжёлую ситуацию, из-за чего ему приходится принимать участие в подпольных боях ради быстрых денег. Постепенно проблема становится только хуже, поэтому мечты о светлом спортивном будущем уходят на задний план.

Этот фильм поднимает темы семейных ценностей и силы духа, показывая, как преодолеть испытания и остаться верным себе. История о мужестве, дружбе и любви близка каждому, независимо от возраста или увлечений.
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