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Фильмы Голливуда могут вернуться в Россию весной 2026 года — глава АВК

Фильмы Голливуда могут вернуться в Россию весной 2026 года — глава АВК
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Фильмы голливудских киностудий могут вернуться в Россию уже весной 2026 года. Такое мнение выразил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с ТАСС.

По его словам, первой ласточкой возвращения станет «Балерина», а также «Иллюзия обмана 3» студии Lionsgate. Интересно, что студия ранее также выпускала «Джона Уика 4» в стране, отмечая, что это произошло на фоне «прошлых договорённостей».

Сейчас мы ориентируемся на весну 2026 года. Мы, кинотеатры, начинаем просчитывать историю, когда следующей весной или летом, как минимум, в каком-то ограниченном формате, голливудский контент вернётся в Россию. Первая ласточка, наверное, из «окологолливудского» контента — это выход в июне фильма «Балерина». Также в ноябре будет в прокате третья часть «Иллюзии обмана».

Воронков отметил, что в России уже активно прорабатывается инструментарий, который поможет ограничить любой иностранный контент, который будет противоречить нормам законодательства. Тем временем голливудские мэйджоры — Warner Bros., Disney, Paramount и Universal — пока не комментировали возвращение в Россию.

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