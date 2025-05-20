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Вышел трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — премьера 12 июня

Вышел трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — премьера 12 июня
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Анимационная студия «Мельница» представила дебютный трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 2». Лента выйдет в российский прокат 12 июня, после чего её можно будет посмотреть в цифровых сервисах.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Мельнице».

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» расскажет три разные истории из жизни богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича. В первой византийский император решает сделать коня Юлия воспитателем своего сына, во второй разбойники под видом послов из Европы пытаются обобрать князя, а в третьей князь внезапно превращается в комара.

В 2025 году также выйдет и другой проект по вселенной — «Три богатыря и свет клином». Премьера картины состоится 25 декабря.

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