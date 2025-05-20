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Вышел трейлер мультфильма «Зверополис 2» — премьера 26 ноября

Вышел трейлер мультфильма «Зверополис 2» — премьера 26 ноября
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Студия Disney выпустила первый трейлер мультфильма «Зверополис 2». Продолжение культового приключения выйдет уже 26 ноября, спустя почти 10 лет после выхода оригинала.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Animation. Права на видео принадлежат Disney.

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет франшизы посвящён крольчихе-полицейской Джуди, которая с первых дней решает проявить себя и берётся за дело о пропаже жителей города.

Оригинальная картина вышла в 2016 году и собрала в прокате более $ 1 млрд, получив восторженные отзывы от критиков и зрителей.

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