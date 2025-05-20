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Вышел новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» — премьера 2 июля

Вышел новый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» — премьера 2 июля
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Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй большой трейлер перезапуска «Мира Юрского периода». Премьера новой части серии состоится уже 2 июля 2025 года.

По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События «Мира Юрского периода: Перерождение» развернутся примерно через пять лет после финала «Господства».

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Главные роли в будущей ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие.

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Вышел трейлер фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» — премьера 2 июля
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